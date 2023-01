Juve, i tifosi inferociti fanno una richiesta folle ai giocatori: “Non dovete…”

La clamorosa sanzioneinflitta alla Juventus dalla Corte d'Appello Federale, 15 punti di penalizzazione in classifica, ha stravolto il pubblico bianconero che la ritiene una profonda ingiustizia. In fondo le plusvalenze incriminate la Juve mica le ha fatte da sola. Il capitano della Vecchia Signora, Leonardo Bonucci, si è espresso con un post emblematico sui social: "La Juventus è come un drago a sette teste. Gliene tagli una e ne spunta un’altra. Non molla mai. E la sua forza è nell’ambiente". Subito una valanga di commenti da parte dei supporter juventini che hanno chiesto ad alcuni giocatori di prendere una decisione molto importante. Senza contare l'ammutinamento del popolo bianconero nei confronti delle pay tv. Ma sfogliamo insieme i post che abbiamo raccolto per voi per capire meglio l'atmosfera che si respira intorno alla Juventus<<<