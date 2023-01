Juve, il discorso di Ferrero e Scanavino: “Compatti di fronte all’ingiustizia”

Per la Juventus non sono giorni facili. Domani sera la squadra bianconera affronterà l'Atalanta, squadra temibile e reduce dagli 8 gol rifilati alla Salernitana. Ma soprattutto perché ieri sera è arrivata la mazzata della sentenza che ha portato alla penalizzazione di 15 punti in classifica, portando i bianconeri da 37 a 22. Ieri infatti era in programma l'udienza della Corte d'Appello della FIGC, che ha deciso una penalizzazione addirittura superiore rispetto alla richiesta del procuratore Chinè (9 punti) in merito al caso plusvalenze.