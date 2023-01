Nuova stangata per la Juve, Momblano spara: “Non è finita!”

La bomba scoppiata nella serata di venerdì sera che ha portato una penalizzazione di 15 punti in classifica per la Juventus potrebbe non essere la sola che i tifosi bianconeri dovranno sopportare. Per carità, esiste ancora la possibilità che il Collegio di Garanzia del Coni ribalti la sentenza, ma a Torino non si respira più lo stesso ottimismo di qualche settimana fa. Oltre al primo processo plusvalenze, ci sono altre inchieste, sportive e non, che potrebbero travolgere ancora la Vecchia Signora con conseguenze pesantissime. Luca Momblano ha rivelato in diretta su Juventibus quali scenari "apocalittici" potrebbero aprirsi per il club piemontese<<<