TORINO- In attesa di risolvere il nodo riguardante la questione Higuain, la Juve è in cerca di un centravanti da regalare ad Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe ora Edin Dzeko il profilo in cima alla lista della spesa. Il bosniaco avrebbe sorpassato Milik nelle preferenze della società, visto che il polacco era uno dei papabili acquisti ai tempi dell’ormai passata era Sarri.

