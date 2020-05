Pjanic, sfida a tre per il bosniaco

TORINO- Miralem Pjanic è sicuramente uno degli uomini che, in casa Juventus, hanno maggiori richieste. Il centrocampista bosniaco, probabilmente, lascerà i bianconeri nei prossimi mesi per iniziare un’avventura all’estero, anche se non è ancora chiara quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento, il Barcellona sarebbe in vantaggio sulla concorrenza visto il gradimento del giocatore, ma non sono da escludere le candidature di Psg e Chelsea.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<