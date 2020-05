Pjanic, il Barcellona non è intenzionato a mollare

TORINO- Il no di Arthur al passaggio alla Juventus, circolato nella giornata di ieri, ha di fatto raffreddato la pista che portava Miralem Pjanic in direzione Barcellona. Il club blaugrana, però, non ha intenzione di rinunciare all’acquisto del numero 5 bosniaco, che tanto piace al tecnico Setién. Come riferito dalla stampa spagnola, infatti, per portare l’ex Roma in Spagna, la società catalana proverà ora ad inserire altre contropartite nell’affare con i campioni d’Italia.

