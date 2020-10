TORINO- Andrea Pirlo, nella giornata di domani, non interverrà in conferenza stampa come di consueto alla vigilia di una partita. Il tecnico bianconero, infatti, insieme alla squadra e allo staff, si trova in isolamento fiduciario all’interno del JHotel in seguito alla notizia della positività di Weston McKennie al Covid-19. L’intervento era previsto per le 14 nella sala conferenze dello Stadium.