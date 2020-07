TORINO- Dopo la brutta sconfitta in rimonta rimediata contro l’Udinese, non arrivano buone notizie per la Juventus di Maurizio Sarri: Douglas Costa, posto sotto esame dal JMedical, non sarà a disposizione del mister per gli ultimi incontri del campionato. L’esame ha infatti evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<