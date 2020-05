Parametri zero, anche il PSG punta Willian

TORINO – Negli ultimi anni la Juventus si è sempre mostrata prontissima sul mercato delle occasioni. Tanti gli acquisti a parametro zero: alcuni si sono rivelati affari clamorosi, mentre altri sono stati meno incisivi. Difficile dire quale potrebbe essere l’impatto di Willian, in scadenza di contratto con il Chelsea, ma quel che è certo è che il brasiliano è uno dei parametri zero più appetibili attualmente sul mercato. La Juve ci pensa, ma stando a quanto riferito da Le10Sport non è sola: il PSG infatti starebbe pensando di tentare il brasiliano con un ingaggio faraonico.