Notizie Juve – Sami Khedira si oppone alla risoluzione del contratto

TORINO – Il mercato in uscita della Juventus sembra ormai definitivamente bloccato: alcuni giocatori, infatti, stanno facendo muro con le cessioni e non vorrebbero lasciare Torino. Tra questi ci sono Mattia De Sciglio, Douglas Costa e Sami Khedira.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, proprio il centrocampista tedesco si starebbe opponendo alla risoluzione del contratto. Il calciatore e la Juve stavano lavorando da settimane alla rescissione: tuttavia, il numero 6 bianconero avrebbe deciso di rifiutare la metà del suo ingaggio come buonuscita per l’interruzione dell’accordo. Khedira sembra, quindi, destinato a rimanere sulle rive del Po, dove probabilmente passerà l’ultimo anno di contratto da separato in casa: Andrea Pirlo, infatti, non lo vede come parte del progetto tecnico della sua nuova Juventus.