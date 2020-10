Notizie Juve – Potrebbe complicarsi l’acquisto di Federico Chiesa

TORINO – Potrebbero esserci delle sgradevoli novità riguardo l’affare dell’anno: secondo quanto riportato da Sky Sport nella notte, infatti, potrebbe complicarsi sempre di più l’acquisto di Federico Chiesa da parte della Juventus. Secondo la nota emittente televisiva, l’operazione per portare l’attaccante a Torino sarebbe sempre più difficile per i bianconeri.

Sono settimane, ormai, che la Juve è sulle tracce del classe ’97 e, in questi ultimi giorni, aveva messo il turbo, arrivando ad un accordo di massima con la Fiorentina. In queste ultime ore, però, sembra sia sorto qualche problema, che ha complicato tutta la situazione. L’affare dell’anno, dunque, rischia di saltare, così come trasferimento di Chiesa in bianconero: tuttavia, si spera che tutto quanto venga solamente rimandato.