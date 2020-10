Notizie Juve – La squadra di Andrea Pirlo sosterrà la rifinitura alle 11

TORINO – Nessun cambio di programma da parte della Juventus: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la squadra di Andrea Pirlo sosterrà la rifinitura alle 11. Tra pochi minuti, dunque, i giocatori bianconeri scenderanno in campo per sostenere l’ultimo allenamento prima del match di questa sera; nel frattempo, rimarranno in attesa di ulteriori novità, per capire se la partita verrà disputata o meno. Il Napoli, infatti, non è partito ed è rimasto in Campania, mentre la Juve ha affermato la volontà di voler comunque scendere in campo. Nelle prossime ore si avranno ulteriori aggiornamenti: le sensazioni, comunque, sono che il secondo big match della Vecchia Signora in questa stagione non si giocherà questa sera.