Notizie Juve – La corsa contro il tempo per acquistare Chiesa

TORINO – Ancora non si è concluso ufficialmente l’affare Chiesa. La Juventus ha ormai raggiunto l’accordo con il calciatore e con la Fiorentina: contratto quinquennale al classe ’97 e 60 milioni di euro ai viola, pagabili in diverse tranche. Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri sono ancora impossibilitati ad affondare il colpo definitivamente, a causa di alcune mancate cessioni.

In queste ultime ore di mercato, dunque, la Juve dovrà fare una corsa contro il tempo per acquistare Federico Chiesa. Innanzitutto, dovranno essere ceduti alcuni giocatori, che, tuttavia, si rifiutano di lasciare Torino. Tra questi ci sono Mattia De Sciglio, che avrebbe rifiutato un’altra offerta del Celtic, e Douglas Costa, che accetterebbe solamente proposte di top club. Anche Sami Khedira sembra non essere più intenzionato ad accettare la risoluzione contrattuale. Tutti ostacoli al photo-finish, che si mettono sulla strada della Juve per il colpo dell’anno. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti.