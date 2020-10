Notizie Juve – I bianconeri interessati a Luka Sucic del Salisburgo

TORINO – Proseguono i movimenti di mercato della Juventus, nonostante le contrattazioni tra i club siano al momento sospese. Secondo quanto riportato da goal.com, i bianconeri sarebbero interessati a Luka Sucic del Salisburgo: il giovane centrocampista croato, classe 2002, è un buon prospetto e si è messo in mostra anche nelle ultime edizioni della UEFA Youth League, segnando addirittura a Real Madird e Barcellona. La Juve, quindi, avrebbe messo gli occhi su di lui, rapita delle sue prestazioni. Tuttavia, la Vecchia Signora non è l’unica pretendente del giocatore: su di lui, infatti, ci sarebbe anche un forte interesse del Milan, deciso a sfidare Fabio Paratici per acquistarlo. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, sta circolando anche un’altra pesante novità di mercato in casa bianconera. Scatta l’allarme rosso: ecco la notizia che sta terrorizzando i tifosi bianconeri >>>VAI ALLA NOTIZIA