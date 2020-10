Notizie Juve – Federico Bernardeschi ed Alex Sandro in uscita

TORINO – Continuano ad uscire notizie di mercato per la Juventus, ma non riguarda solo i possibili colpi in entrata. Infatti, come riportato da calciomercato.com, Federico Bernardeschi ed Alex Sandro sarebbero in uscita dal club bianconero: il contratto dei due esterni è in scadenza a breve e e loro potrebbero lasciare Torino. Il Chief Football Officer Fabio Paratici starebbe aspettando delle offerte per la cessione di questi giocatori, che potrebbero arrivare già nel mercato di gennaio. Sarebbero due partenze eccellenti, che porterebbero ad una vera rivoluzione nella squadra, già cominciata dal nuovo tecnico Andrea Pirlo.