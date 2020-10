Notizie Juve – Fallita la trattativa con il Chelsea per Emerson Palmieri

TORINO – Dall’Inghilterra giungono nuovi aggiornamenti in queste caldissime ultime ore di mercato: secondo quanto riportato dal portale 101 Great Goals, la trattativa tra Juventus e Chelsea per Emerson Palmieri sarebbe fallita. La società bianconera era da tempo sulle tracce dell’esterno italo-brasiliano, che era stato individuato come il rinforzo sulle fasce per la rosa Andrea Pirlo. La Vecchia Signora, dunque, avrebbe proposto ai Blues un trasferimento in prestito con diritto di riscatto; tuttavia, l’opzione non ha convinto gli inglesi, che hanno declinato l’offerta e fatto saltare l’operazione. Per il momento, quindi, il giocatore della Nazionale Italiana non diventerà un nuovo giocatore della Juve.