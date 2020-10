Notizie Juve – Contatti tra il PSG e l’Everton per Moise Kean

TORINO – Si aprono dei nuovi scenari clamorosi in queste ultime ore di calciomercato: secondo quanto riportato da goal.com, infatti, sarebbero in corso dei contatti tra il Paris Saint Germain e l’Everton per Moise Kean. Secondo quanto riportato dal portale online, le parti sarebbero anche ad un buon punto, con la trattativa che sarebbe già molto avanti.

In questo modo, il PSG soffierebbe il giovane attaccante della Nazionale Italiana alla Juventus: i bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un altro rinforzo sul fronte offensivo e il classe 2000 era uno dei maggiori obiettivi della società. Per lui sarebbe stato un ritorno alla Vecchia Signora, dove è cresciuto calcisticamente e dove ha esordito tra i grandi: tuttavia, invece che sulle rive del Po, la prossima stagione potrebbe giocare sulle rive della Senna. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti: Moise Kean è diviso tra Juve e PSG.