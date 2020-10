Notizie Juve – Chiesa sta trattando il rinnovo con la Fiorentina

TORINO – Si avvicina sempre di più la fumata bianca: come riportato da gianlucadimarzio.com, in questo momento Federico Chiesa sta trattando il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Questo è un passo fondamentale nell’operazione per il suo trasferimento alla Juventus, perché permetterà al club viola di cedere il classe ’97 in prestito. L’opzione a titolo temporaneo sarà valida per le prossime due stagioni, dopodiché scatterà l’obbligo di riscatto da parte del club bianconero. L’incontro che sta andando in scena in questi momenti sta procedendo bene, tanto che i toscani hanno già avviato la pratica per l’acquisto di José Maria Callejon: lo spagnolo ex-Napoli, infatti, sarà il sostituto del calciatore figlio d’arte, in partenza per Torino. La Juve è pronta ad abbracciare Federico Chiesa.