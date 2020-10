Notizie Juve – Aaron Ramsey salterà il match del Galles a Wembley

TORINO – Ancora fermi i giocatori della Juventus: dopo che sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 nello staff della società, i calciatori bianconeri si trovano in isolamento preventivo. In questi giorni, dopo le convocazioni, hanno raggiunto ognuno il ritiro della propria Nazionale, ma dovranno aspettare per scendere in campo con i loro compagni.

Questo è il caso anche di Aaron Ramsey, che salterà il match del suo Galles contro l’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il numero 8 bianconero non prenderà parte alla sfida di Wembley, che si disputerà giovedì sera. Il centrocampista ex-Arsenal potrà comunque tornare a disposizione di Ryan Giggs la prossima settimana, quando finirà l’isolamento preventino.