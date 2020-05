Milik, anche il Milan sulle tracce del polacco

TORINO- Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora incerto, ma il centravanti argentino è, al momento, uno dei giocatori con le valigie in mano in casa Juventus. Il club bianconero, per rimpiazzarlo, ha iniziato a sondare il terreno per Arek Milik, che non ha ancora raggiunto l’accordo per il prolungamento con il Napoli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, sul centravanti polacco sarebbe attivo anche il Milan, in cerca di un attaccante che possa far coppia con Ibrahimovic.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<