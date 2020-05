Marotta, la rivelazione: “Rimpiange la Juve, medita l’addio all’Inter”

TORINO- Come rivelato dalle pagine del Messaggero, Beppe Marotta sarebbe scontento della situazione attuale in casa Inter. L’ex ad bianconero sarebbe costantemente pressato da Conte, voglioso di vincere almeno la Coppa Italia al suo primo anno dal ritorno in Italia, mentre Zhang non ha gradito la sconfitta per la battaglia sulle date della ripresa del calcio. Per il quotidiano, Marotta si sarebbe sfogato in una lunga telefonata con Gravina e, addirittura, starebbe rimpiangendo la Juve.

