Marchisio: “Sarri è ancora in corsa su tutti i fronti, Icardi alla Juve farebbe bene. Rimpianti? La Champions League…”

TORINO- Claudio Marchisio, ex centrocampista bianconero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Fanpage.it: “Ho bellissimi ricordi di quanto dato in campo con il centrocampo formato da me, Vidal, Pogba e Pirlo. Ma a funzionare era tutta la squadra. Di altri grandi centrocampi ricordo quello del Milan con Pirlo, Gattuso, Seedorf e Kakà. Ruolo? Avevo semplicemente perso il mio ruolo davanti alla difesa. Nelle giovanili giocavo in quella posizione, poi con altri allenatori ho cambiato. Juve? Quando ogni squadra cambia allenatore c’è qualcosa di diverso. L’unico giudizio che si può dare su Sarri, al momento, è che è in corsa per gli obiettivi prefissati. Allegri? Mi auguro che possa fare un’esperienza all’estero. Ha l’appeal per allenare i grandi club europei e penso sarebbe stimolante per lui lavorare in un nuovo campionato. Potrebbe aiutare ulteriormente la crescita sua e del suo staff. Icardi? Lo vedrei bene in bianconero, è un grandissimo giocatore e a Torino troverebbe l’ambiente adatto. Rimpianti? Sicuramente non aver vinto la Champions League”.

