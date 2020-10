TORINO – Diego Armando Maradona Jr, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, dove ha parlato del ricorso del Napoli.

“Spero che il Napoli possa vincere il ricorso in Appello. Far arrivare questa disputa sino al terzo grado della giustizia sportiva significherebbe la sconfitta del calcio italiano. Speriamo che a perdere non siano anche tutte le persone coinvolte dal punto di vista giuridico”.