Mandragora, ritorno alla Juve più vicino

TORINO- Tra i giocatori che nei prossimi mesi dovrebbero fare ritorno alla Juve c’è anche Rolando Mandragora, su cui il club bianconero valuta un diritto di riacquisto di 26 milioni di euro. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista, attualmente in forza all’Udinese, dovrebbe fare ritorno a Torino in vista della prossima stagione, in cui verrà visionato da vicino da Maurizio Sarri. Il giudizio del tecnico toscano sarà fondamentale per la permanenza del ragazzo o per una sua nuova cessione.

