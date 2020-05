Mancini: “Occhio all’Inter per lo scudetto, ma la Juve resta favorita”

TORINO- Ai microfoni di Radio Deejay, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha detto la sua sulla lotta scudetto, che al momento vede coinvolte Juve e Lazio: “Bianconeri e biancocelesti lotteranno fino alla fine per il primo posto, anche se a mio parere l’Inter conserva ancora delle possibilità. Per questo, nei prossimi mesi, non escludo possibili sorprese, anche se la Juventus al momento resta favorita grazie alla rosa molto ampia, che dà a Sarri maggiori soluzioni”.

