Lippi: “Scudetto? Se l’Inter vince con la Samp avvicina Juve e Lazio, è ancora una corsa a tre”

TORINO- L’ex tecnico bianconero Marcello Lippi è stato intervistato dai microfoni di Radio Sei. Argomento principale della discussione è stata la lotta scudetto, che per l’ex mister viareggino vede coinvolte ancora tre squadre: “L’Inter, al momento, è dietro in classifica, ma ha ancora il recupero con la Sampdoria da giocare. Se vince, allora avvicina Juve e Lazio, che tra l’altro hanno ancora lo scontro diretto da giocare. Secondo me è ancora una corsa a tre per il titolo”.

