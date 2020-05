Lineker esalta Messi: “È meglio di Ronaldo, non c’è nemmeno da discuterne”

TORINO- Intervistato dai microfoni della BBC, l’ex attaccante inglese Gary Lineker ha detto la sua sul confronto tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: “I tifosi tendono sempre a dividersi, anche nel confronto tra Cristiano Ronaldo e Messi. Spesso, però, la scelta viene influenzata dalla squadra che si tifa. Chi parteggia per il Barcellona dice Messi, chi tifa Real o Juve, invece, dice Cr7. Secondo me, però, non c’è nemmeno da discuterne: il migliore è l’argentino”.

