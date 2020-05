La Juve prepara gli scambi per Chiesa: Perin il nome più caldo

TORINO – Federico Chiesa è uno dei talenti più promettenti della Serie A, e per questo è tra gli obiettivi della Juventus. Stando a quanto rivelato da Tuttosport, che oggi ha dedicato un titolo di prima pagina a questa notizia, i bianconeri starebbero lavorando ad uno scambio per portare il gioiello viola a Torino. Tra i nomi più graditi a Commisso e soci ci sarebbe Andrea Perin, attualmente in prestito al Genoa ma dal futuro tutto da scrivere. Oltre al portiere, potrebbero essere coinvolti nell’operazione anche Rugani, Romero o Luca Pellegrini.