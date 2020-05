La Juve non molla Emerson Palmieri

TORINO – La Juventus ha bisogno di più di un rinforzo per il reparto terzini. Solo Alex Sandro è un laterale mancino puro, e ha bisogno di un’alternativa di livello. Proprio per questo la Juventus sta pensando, e non da oggi, a Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano del Chelsea si è già allenato agli ordini di Sarri e potrebbe riconciliarsi con il tecnico toscano in bianconero. Stando a quanto riferisce Tuttosport, il Chelsea avrebbe tra le mani più di un nome per rimpiazzarlo, e potrebbe lasciarlo partire per circa 25 milioni di euro.