Ko a Udine, Sarri nel mirino delle critiche

TORINO- Alla fine la trasferta di Udine si è rivelata un passo falso per la Juventus. Dopo il vantaggio firmato da De Ligt, al suo quarto gol in campionato, l’Udinese ha rimontato nella ripresa coi gol di Nestorovski e Fofana, annullando il primo match point per Ronaldo e compagni. Inevitabilmente, come accaduto altre volte, mister Sarri è finito al centro delle critiche dei tifosi, che gli contestano un gioco ancora carente e una squadra fragil difensivamente. E, questi ultimi mesi, saranno decisivi per il suo futuro.

