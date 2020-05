TORINO – Ieri è stata ufficializzata la ripresa della Serie A. La notizia ha rimesso in moto tutta la macchina del calcio italiano, atleti in primis. Sami Khedira, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto comunicare tutto il suo entusiasmo. “Finalmente la preparazione per la ripresa della Serie A può cominciare” – ha scritto il tedesco.