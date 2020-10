Juventus women, Maria Alves: “Con la Fiorentina grande partita, bello giocare a San Siro. Con le Pink Bari sarà gara tosta”

TORINO- Maria Alves, attaccante della Juventus women, ha parlato ai microfoni di JTV: “Fiorentina? Ero nervosa prima della gara perchè tornavo da un infortunio, ma è stata una domenica meravigliosa. Abbiamo giocato tutte bene, anche chi è entrato in campo dalla panchina. L’infortunio è stato un periodo difficile, ma Cecilia Salvai mi ha aiutato molto e ci siamo legate di più. San Siro? Abbiamo bisogno di giocare in certi stadi e sono molto felice di averne avuto la possibilità. Nazionale? Non mi aspettavo la convocazione, ma ora lavorerò più duramente per entrare nel giro con costanza. Pink Bari? Mi aspetto di affrontare una squadra chiusa e compatta ma stiamo lavorando per andare lì, fare una buona partita, fare tutto quello che ci chiede il mister per farci trovare pronte”.