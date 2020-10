TORINO- Rita Guarino, coach della Juventus women, ha diramato la lista delle convocate per la gara con le Pink Bari di domani. Gara previsto per le 14.30, con le bianconere che andranno in cerca di un altro successo: 29 Arcangeli; 42 Bacic; 13 Boattin; 11 Bonansea; 21 Caruso; 7 Cernoia; 4 Galli; 27 Giai; 10 Girelli; 1 Giuliani; 17 Hurtig; 2 Hyyrynen; 14 Pedersen; 8 Rosucci; 23 Salvai; 32 Sembrant; 12 Lundorf; 20 Maria Alves; 9 Staskova; 46 Tasselli; 19 Zamanian.