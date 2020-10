Juventus women, Hurtig: “Una grande emozione essere qui, ogni giorno mi integro sempre meglio”

TORINO- Ai microfoni di JTV, l’attaccante della Juventus women Lina Hurtig ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Esordire con la Juve a San Siro è stato bellissimo, così come mettere a segno il mio primo gol con questa squadra. Giorno dopo giorno mi sto ambientando sempre meglio e ora conosco di più le mie compagne. Le mie colleghe svedesi mi sono di grande aiuto, perchè non comprendo bene l’italiano e loro traducono tutto. Pink Bari? Non conosco molto questa squadra, ma ovviamente giocheremo per vincere”.