Juventus women, Guarino: “Con la Fiorentina giusto atteggiamento, a Bari gara ostica”

TORINO- Rita Guarino, allenatrice della Juventus women, ha parlato in conferenza alla viglia del match con le Pink Bari: “Con la Fiorentina mi è piaciuto l’approccio alla gara, per cercare di indirizzarla subito. In parte siamo state sfortunate in alcuni episodi. Quindi questa fortuna ci ha portato bene ma grazie all’atteggiamento che ha avuto la squadra. Hurtig? Lina è una giocatrice di alto livello. È alla sua prima esperienza fuori dal suo paese e ha bisogno di un periodo di adattamento. Reti inviolate? È fondamentale cercare di mantenere un organizzazione tattica che consente di avere il possesso del gioco e mantenere l’avversario lontano dalla propria area. Stiamo lavorando bene in questa direzione. Pink Bari? Giocheremo in un campo ostico, dove abbiamo sempre faticato. Sarà importante essere pazienti e combattive, mi aspetto questo tipo di atteggiamento”.