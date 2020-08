Juventus women, Caruso: “Scudetto guadagnato sul campo, ora testa alla nuova stagione”

TORINO- Ai microfoni di Tuttosport ha parlato Arianna Caruso, centrocampista della Juventus women: “Le altre si sono rinforzate molto in queste settimane e il livello del campionato è salito, non dovremo sottovalutare nessun avversario. Non sarà facile tornare a giocare una gara ufficiale dopo tanto tempo, la concentrazione dovrà essere massima. Scudetto? Guadagnato sul campo, anche se avremmo preferito giocarci tutte le partite. Sono contenta sia stato assegnato nonostante lo stop”.

