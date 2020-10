Juventus, possibile rivoluzione in dirigenza nel 2021

TORINO- Durante tutta l’estate, dopo la deludente stagione passata, in casa Juventus si è parlato di una possibile rivoluzione anche ai piani dirigenziali. Alla fine, però, tutti sono rimasti al proprio posto, ma secondo la Gazzetta dello Sport ancora per poco. Il quotidiano, infatti, pone l’attenzione sui contratti in scadenza di Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini nell’estate del 2021, aggiungendo che la rivoluzione potrebbe quindi essere stata solo rimandata.