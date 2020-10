TORINO- In queste ultime ore di mercato, la Juventus sta lavorando senza sosta per piazzare gli ultimi esuberi rimasti in rosa. Tra questi anche il giovane centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, rientrato dall’anno di prestito passato al Perugia. Come riportato da Sky Sport, il classe 2000 sarebbe vicino a vestire la maglia del Parma, con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei gialloblù.