TORINO- La Juventus, in questi giorni, è tornata ad allenarsi alla massima intensità per preparare al meglio la sfida di Coppa Italia contro il Milan, prevista per il 12 giugno. Questa domenica, però, Maurizio Sarri ha deciso di concedere una giornata di riposo ai propri ragazzi, che torneranno quindi ad allenarsi da domani mattina alla Continassa.

