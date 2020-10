TORINO- Come comunicato da Sky Sport, vista la situazione Covid e i due positivi (Cristiano Ronaldo e Weston McKennie) confermati in settimana in vista della partita di domani sera con il Crotone, domattina i calciatori della Juventus e lo staff saranno sottoposti ad un nuovo giro di tamponi. Anche oggi, tutti i tesserati hanno effettuato i test del caso, con i risultati che dovrebbero arrivare a breve.