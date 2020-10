Juventus – Buon compleanno a Mauro German Camoranesi

TORINO – Buon compleanno a Mauro German Camoranesi! Oggi compie 44 anni l’ex giocatore della Juventus e della Nazionale Italiana, con cui nel 2006 ha vinto la mitica Coppa del Mondo in Germania. Nella sua carriera, l’italo-argentino ha vestito la maglia della Vecchia Signora per otto stagioni, compresa quella in Serie B: in tutti questi anni a Torino ha totalizzato ben 288 presenze e 32 gol.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, anche la società bianconera ha voluto fargli gli auguri per il suo compleanno: nella foto un giovanissimo Camoranesi, ad una delle sue prima stagioni con la Juventus. Tanti auguri Mauro!