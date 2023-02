Juve, tifosi inferociti contro il PM ultrà: “Il più grande scandalo della magistratura”

Hanno alzato un polverone di proporzioni bibliche le dichiarazioni di Ciro Santoriello , uno dei PM dell'Inchiesta Prima, risalenti ad un Convengo di 4 anni fa. Nel 20219, l'allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino durante un convegno pronuncio queste testuali parole: "Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro il ladrocinio in campo".

