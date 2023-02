Terremoto Juve, l’annuncio del PM genera il caos: interviene il Governo

Spunta un nuovo capitolo decisamente scabroso per quanto riguarda le vicende processuali che stanno investendo la Juventus. I social si sono letteralmente scatenati dopo che è uscito un video del 2019 in cui compare Ciro Santoriello, allora Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e fra i Pm dell'inchiesta Prisma. Nel convegno al quale stava partecipando Santoriello pronuncia una frase che non può essere tralasciata: "Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono antijuventino, contro il ladrocinio in campo". Ora che la Juve rischia pesantissime ulteriori sanzioni, dopo la penalizzazione di 15 punti comminata dalla Corte d'Appello Federale, tali dichiarazioni, sebbene a distanza di 4 anni, non sono passate in cavalleria.