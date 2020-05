Juve, quasi sfumato Alex Telles

TORINO- Tra i diversi nomi che la Juve aveva valutato come possibile dopo-Alex Sandro c’era anche quello di Alex Telles, in uscita dal Porto diretto verso una squadra di maggior blasone. Stando a quanto riferito dal quotidiano portoghese A Bola, però, l’ex Inter sarebbe ad un passo dal firmare per il Psg. I campioni di Francia, infatti, avrebbero trovato un accordo con la compagine portoghese sulla base di 25 milioni di euro.

