Juve-Napoli, il club azzurro prepara le contromosse

TORINO – Il verdetto del Giudice Sportivo, che ha decretato il 3-0 a tavolino in Juve-Napoli in favore del club bianconero, non è andato giù alla società partenopea. Come riportato da Sky Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe quindi preparando le sue contromosse. Il presidente, coadiuvato dall'avvocato Mattia Grassani, è pronto all'appello in Corte Sportiva. Nei documenti che il Napoli presenterà ci saranno lo scambio di comunicazioni con la Asl, con i video delle rifinitura dell'allenamento e le mail con l'hotel torinese dove la squadra avrebbe dovuto soggiornare. Il tutto insieme alla prenotazione dei tamponi per la domenica mattina, così da dimostrare che la squadra avrebbe voluto presentarsi in campo.