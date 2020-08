Juve, l’agente di Mykolenko: “Ne ho parlato con Paratici”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il procuratore Stefano Antonelli, che cura gli interessi del difensore ucraino Vitalij Mykolenko, ha confermato di aver avuto contatti con la Juventus: “Gli addetti ai lavori sanno che è un giocatore di primo livello. Lo gestisco in Italia e ne ho parlato con Paratici, sarebbe un profilo da grande club. Il problema è il passaporto da extracomunitario. Napoli? Dal punto di vista dei costi e del ruolo da ricoprire può servire altro. Non sto chiudendo ad un suo passaggio in azzurro, ma che ad oggi non ci sono questi presupposti”.

