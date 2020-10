TORINO- Durante la sua permanenza nel ritiro della Nazionale gallese, Aaron Ramsey ha accusato un fastidio muscolare. Come riportato da Sky Sport, però, la Juve può tirare un sospiro di sollievo. Il centrocampista gallese, infatti, ha subito solo una forte botta al polpaccio che lo costringerà però a saltare la trasferta di Crotone. Il numero 8 rimarrà a Torino per prepararsi al meglio per la gara di Champions di martedì con la Dinamo Kiev.