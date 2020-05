Icardi, rallentano le trattative tra Psg ed Inter

TORINO- È in una situazione di stallo il futuro di Mauro Icardi. La scadenza dell’opzione di riscatto da parte del Psg è fissata per il 31 maggio, ma il club parigino non sembra intenzionato a versare nelle casse dell’Inter i 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. Stando a quanto riferito da Sportmediaset, le trattative sarebbero rallentate a causa dell’assenza di Leonardo, attualmente in Brasile per assistere da vicino la madre, affetta da problemi di salute.

