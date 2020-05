Icardi, il passaggio al Psg con la clausola anti-Juve

TORINO- L’Inter e il Psg, dopo settimane di trattative, hanno raggiunto l’accordo di massima per il passaggio di Mauro Icardi al club parigino, in cambio di 50 milioni di euro più 8 di eventuali bonus (12 milioni in meno dei 70 prefissati in estate). Ma c’è di più. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club nerazzurro, sapendo dell’interesse della Juve nei confronti del bomber argentino, avrebbe accordato con i campioni di Francia una clausola anti-bianconera. In caso di cessione di Icardi in Italia, infatti, il Psg dovrebbe versare nelle casse meneghine ulteriori 15 milioni di euro.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<