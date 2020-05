Icardi, bozza di intesa tra Psg ed Inter per il riscatto

TORINO- Espn riporta le ultime notizie riguardanti il riscatto di Mauro Icardi da parte del Psg. Il club francese, che non ha intenzione di spendere i 70 milioni di euro concordati in estate, avrebbe raggiunto una prima intesa con l’Inter per la conferma dell’argentino a titolo definitivo sulla base di 60 milioni di euro. Se l’affare, come sembra, dovesse andare in porto, la Juventus avrebbe sicuramente meno difficoltà a trattare con i campioni di Francia l’acquisto del centravanti.

